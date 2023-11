¿Qué será de Alfred?, el perro inseparable de Matthew Perry

The Crown (sexta temporada, primera parte): La prestigiosa producción de Peter Morgan está llegando a su fin. “La reina Isabel II reflexiona sobre su legado, mientras Diana deslumbra al pueblo en sus últimas semanas de vida y la monarquía se sienta al banquillo”, adelantó Netflix sobre la primera parte de la sexta y última temporada de The Crown. La segunda entrega se subirá a la plataforma el 14 de diciembre. La historia, ambientada a finales de los años 90, registrará el fatal accidente que terminó con la vida de Lady Di y el impacto que tuvo para la imagen de la Corona. Por otro lado, The Crown llegará hasta 2005 para poder abarcar así el inicio de la relación entre Kate Middleton y el Príncipe William (interpretados por Ed McVey y Meg Bellamy) .