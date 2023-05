Por cirugía clandestina murió doble de Kim Kardashian

Según información del fiscal del distrito del condado de San Mateo en San Francisco, Steve Wagstaffe publicado por The Daily Post, la modelo contactó a Vivian Gómez para realizar la cirugía. Sin embargo, Gómez no contaba con ninguna licencia para practicar la medicina. Ambas se vieron en un hotel de California el 19 de abril, y después de algunas horas de que la cirugía se llevó a cabo, Ashten sufrió el ataque al corazón.

Gourkani no sólo tenía un rostro muy parecido a la más famosa de las Kardashian, sino que también invirtió alrededor de 25 mil dólares para que su cuerpo fuera igual de “voluptuoso” que el de la hija de Robert Kardashian y Kris Jenner. No obstante, la “doble de Kim” había compartido en una entrevista con The Sun que si bien, su parecido le había dado mucha fama, su intención con las cirugías era tener una imagen completamente única.

“Me lo tomé como una oportunidad para conseguir mi propio look, que consistía en tener los pechos y el trasero más grandes, yendo más allá de lo que había hecho Kim. Así que el dinero que gasto en mantener mi aspecto o en conseguirlo no es para parecerme a Kim, sino para ser diferente”, dijo aquella vez.

Tras la muerte de Ashten, su familia realizó una colecta a través de GoFundMe para sus servicios funerarios. La recaudación llegó con un mensaje en el que se reiteraba la culpabilidad de Gómez, pues se hablaba de un “un homicidio relacionado con un procedimiento médico que dio un giro a peor”.