Según explicó, el también empresario mexicano, no le pareció ver a su hija casada siendo tan joven, pues no se acostumbra a la idea que ya está creciendo y pueden tomar sus propias decisiones.

“Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero, se aman y así es la vida”, expresó.

El charro mexicano reveló también que él pagó toda la lujosa ceremonia del pasado 27 de julio, donde su hija Ángela y Nodal decidieron unir sus vidas en matrimonio.

Y es que, según explicó el artista, es una persona de costumbres y tradiciones familiares, por lo que decidió hacerse cargos de todos los gastos de la boda.

“Siendo una familia de tradiciones y costumbres, cuando ella me confesó que quería casarse, decidí aportar todo el dinero necesario para que la celebración se llevara a cabo. Es que no te queda de otra. Me chin... Absolutamente (todo lo pagué) y, ¿qué crees?, mi yerno no me dijo: ‘oiga suegro, ¿no quiere que lo ayude en algo?’”, bromeó Aguilar.