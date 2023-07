¿Qué provocó la pelea entre Anuel AA y Tekashi 6ix9ine?

Y es que en los más de tres meses que tiene de nacida, nunca ha mostrado su rostro, sin embargo, a su padre parece no impórtale esta decisión, por lo que el cantante mexicano Tekashi 6ix9ine defendió a su nueva mejor amiga Yailin y acusó a Anuel de ser una rata por no ayudarle a su hija desde que nació.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers (pañales), renta para la casa, leche, ropa... pal mundo puedes vender el suelo de ser real, pero yo te conozco, eres una rata la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, escribió Tekashi.