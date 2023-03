“No tengo excusas para lo que hice”: Omar Núñez aparece tras escándalo de infidelidad y pide perdón a Tammy Parra

GUADALAJARA, MÉXICO.- A través de las historias de Instagram, Omar Núñez apareció para pedirle perdón a Tammy Parra tras comprometerse con ella a pesar de ser un hombre infiel.

“Primero que nada una disculpa enorme... Sé que la cagué, ya hablé con Tammy. No tengo excusas para lo que hice... estoy pagando el precio de mis decisiones y le fallé a la relación, les fallé a ustedes”, comenzó diciendo el creador de contenido.

“Claro que Tammy no se merecía esto, es una mujer increíble, de verdad que tenía todo con ella... no hay una razón, no hay una justificación la cual puedo decir el por qué hice estas acciones. Pero quiero disculparme con todos ustedes”, agregó el joven mientras sus lágrimas eran evidentes.