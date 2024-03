Nicki Nicole habla de su ruptura con Peso Pluma

La rosarina reveló que por respeto a ella misma no se quedaba en esa relación por lo que se iba de ahí con “mucho dolor”, al mismo tiempo que agradeció las muestras de apoyo.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, publicó en sus historias de Instagram a inicios de febrero de 2024, tan solo meses después de hacer pública su relación con el mexicano.

Nicole ha demostrado que el camino para superar a Peso Pluma no ha sido fácil, no obstante aseguró que sus fanáticos son los que le ayudan a seguir adelante.

“Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, afirmó.