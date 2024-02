Mejor película animada: ¿Spider-Verse vs. Hayao Miyazaki?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Si se confirman los pronósticos, Spider-Man: Across the Spider-Verse de Sony se convertirá en una de las ganadoras más insólitas en la historia de los Oscar.

El filme, dirigido por Joaquim dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, podría repetir la hazaña de 2018, cuando Spider-Man: Into the Spider-Verse se hizo con el premio en esta categoría, superando a “Increíbles 2”. Sin embargo, las cosas no son tan simples.

La Academia tiende a castigar y menospreciar las secuelas, un prejuicio cuestionable considerando la narrativa y estética de la continuidad de Miles Morales.