Mariana Robles, novia de Nicandro Díaz, se despide del productor con emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Mariana Robles, supuesta novia del productor de telenovelas de Televisa, Nicandro Díaz, compartió un emotivo video y mensaje en sus redes sociales un días después de confirmarse su muerte en un trágico accidente en Cozumel, México.

Fue a través de sus historias de Instagram que Robles, además de compartir los mensajes de condolencias que recibía de parte amigos y familiares, también publicó un mensaje de despedida.

“Gracias por todo mi amor” decía el video compuesto por fotografías de Nicandro en diferentes escenarios. “Dueles, dueles mucho”, escribió la joven también mientras que al fondo se escuchaba el tema “Only Love Can Hurt Like This” de Paloma Faith.