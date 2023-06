Luis Miguel comparte fotos con su novia Paloma Cuevas

“El Sol” sorprendió a sus fanáticas al compartir en Instagram fotos de la revista HOLA! en la que aparece con su novia, la diseñadora epañola Paloma Cuevas, con quien asistió a una boda en París, y desató la locura de los paparazzi, quienes no se perdieron detalles de la interacción pública de la pareja, que aunque ya llevan varios meses juntos, su presencia en dicha boda significó el destape total de la relación.

MADRID, ESPAÑA. Luis Miguel no suele compartir detalles de su vida personal, menos de sus romances, y mucho menos postear fotos de esto en sus redes sociales, sin embargo, parecer que en esta ocasión hizo una excepción, pues compartió por primera vez fotos con su actual pareja, publicadas en la misma revista que hace 16 años utilizó al cantante en su portada pero junto a Aracely Arámbula, la madre de sus dos hijos.

Luis Miguel vuelve a aparecer en la revista HOLA!, ahora con su pareja de 50 años Paloma Cuevas; con varios kilos menos, vestido de negro y sonriente es como aparece el artista mexicano junto a Paloma, quien luce radiante y elegante junto a uno de los hombres más codiciados.

El tema Come Fly With Me, de Frank Sinatra, que Luis Miguel también interpreta, musicaliza la romántica publicación.