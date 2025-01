Lista completa: Netflix elimina películas y series en febrero 2025

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix anunció la eliminación de numerosas películas y series de su catálogo en febrero 2025. Entre ellas destacan comedias británicas icónicas como Hot Fuzz y series animadas queridas como My Little Pony: Friendship Is Magic . Aquí la lista completa y las fechas para verlas antes de que desaparezcan.

-Are We Done Yet? (2007)

-Baby Shark’s Big Show! (Temporada 1)

-Black Money Love (Temporada 1)

-Boy Girl Dog Cat Mouse (1 temporada)

-Brian Banks (2018)

-Click & Collect (2018)

-The Fairly Odd Parents (1 temporada)

-Grace: The Possession (2014)

-Happy Gilmore (1996)

-Holmes & Watson (2018)Hot Fuzz (2007)

-The Interview (2014)

-The Intruders (2015)

-Ladies in Black (2018)

-My Little Pony: Friendship Is Magic (1 temporada)

-November Criminals (2017)

-PomsShaun of the Dead (2004)

-Snatch (2000)

-Straight Outta Compton (2015)

-Take Me Home Tonight (2011)

-Time (2021)Unauthorized Living (2020)

-Welcome to the Punch (2013)

-Yesterday (2019)