Leslie Shaw aclara rumores de su supuesto romance con Tommy Mottola

La cantante de 33 años, que grabó junto a la esposa de Mottola el tema “Estoy Soltera”, aclaró que no tiene ningún tipo de vínculo con él y que de hecho no lo conoce en persona.

“Nunca lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca en mi vida”, añadió.

Sobre los supuestos problemas que estaría enfrentando la pareja que tiene más de 20 años de casados mencionó: “Todos los matrimonios tienen sus crisis, nada es perfecto, pero a mí ¿por qué me meten? ¿yo qué tengo que ver? Yo nunca lo he conocido en persona”.

“El día del videoclip, obviamente ella (Thalía) tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran de chicas. Él en ningún momento fue”, mencionó, además aseguró “a ella obviamente que la respeto, es Thalía, no es cualquiera”.

Reveló: “Ella me sigue (en redes sociales), claro, si yo no he hecho nada. Y Tommy me sigue en Twitter. Asimismo aclaró “si yo soy artista de su disquera obviamente me tenía que seguir, pero hace muchos años y eso no tiene que decir nada”.

De igual forma dijo que no ha tenido ningún tipo de comunicación con Thalía tras los rumores que han salido en su contra. “No, qué vergüenza, qué le voy a decir”.