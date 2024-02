“Le está yendo bien”: Demi Moore habla sobre estado de Bruce Willis

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- En una reciente entrevista en “Good Morning America” mientras promocionaba su nuevo programa “Feud: Capote vs. The Swans”, la aclamada actriz Demi Moore compartió con el público una actualización sobre la salud de su ex esposo, Bruce Willis, quien se retiró de su carrera en 2022 debido a problemas cognitivos y fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT).

A pesar de haberse divorciado hace más de dos décadas, Moore destacó la cercanía que mantiene con Willis y su actual esposa, Emma Hemming.