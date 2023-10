Laura Bozzo rompe en llanto en reality Gran Hermano VIP España

De acuerdo al relato de Laura Bozzo, Karina la nominó para que saliera expulsada del reality.

“No es justo, yo le he dado la vida a la persona que más quería, le lavaba los pies, le hacía masajes, le hacía todo... A mí no me interesa que me nominen, yo soy guerrera y voy a ganar”, dijo Bozzo mientras lloraba desconsolada.

A su vez, agregó: “Lo que me duele en el corazón es que la persona que yo he dicho que más amo en esta casa me haga una cosa así, eso es lo que me duele, porque eso no se vale. Eso es todo, no tengo nada más que hablar”.