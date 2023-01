Last King 193 estrena su nueva producción “Qué más puedo hacer”

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- “Qué más puedo hacer” (What must i do) es la nueva producción musical del hondureño Last King 193, quien impulsa su carrera en Estados Unidos.

+Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector

Buscando hacerse de un lugar en la industria musical el artista hondureño-estadounidense plasma sus letras y ritmo en distintas plataformas de streaming. El catracho, que además busca poner en alto el nombre de Honduras, ya cuenta en su repertorio con al menos 10 temas de su autoría, algunos interpretados junto a otros cantantes.

Con toques Afro-beat que combina música yoruba, jazz, highlife y funk, Last King 193 en entrevista con EL HERALDO revela que fomentó su aprecio por la música en su natal Punta Gorda, Roatán, donde creció en torno a una mezcla de culturas latina y africana garífuna. “La música es algo arraigado en la identidad de mi cultura”.