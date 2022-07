La Chilindrina participará en la bioserie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La famosa actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, confirmó este miércoles que sí participará en la bioserie de la vida de Chespirito.

“Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí hasta que termine la historia de Chespirito quiero estar al aire junto con él”, según contó.

“No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no va a ser una mentira muy grande, entonces quiero que todos estén a la expectativa porque... ya no es sorpresa porque ya lo estoy diciendo”, agregó María Antonieta.

De igual manera, confirmó que su salud se ha reestablecido luego que hace unos meses se viera afectada por una bacteria.

“Era una infección que yo traía en la muela, que se me pasó al estómago, a las piernas, a los riñones, a todos lados y bendito sea Dios me encontraron qué tenía. Llevo sin trabajar dos meses, para que yo haya dejado de trabajar dos meses después de 50 años de La Chilindrina y 40 en los espectáculos sí me debo haber sentido muy mal”, comentó.