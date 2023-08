Karol G lanza video de “Mi ex tenía razón”: ¿Un mensaje a Anuel AA?

El público no puede evitar preguntarse si esta pieza musical lleva consigo un mensaje sutil dirigido a su expareja, el trapero puertorriqueño Anuel AA, así como a su actual pareja, el destacado cantante colombiano Feid. La lírica llena de matices y las emociones entrelazadas en la melodía hacen que estas conjeturas sean inevitables.

“Contigo los días de playa me dan más calor / Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor / Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía / Me pusiste a latir donde ya no me latía / A ti sí te creo cuando me dices ‘Mi amor’”, resuenan las palabras de Karol G, tejiendo un relato de relaciones y experiencias vividas.

El estribillo, como un eco resonante, proclama: “Mi ex tenía razón / Dijo que no iba a encontrar uno como él / Y me llegó uno mejor / Que me trata mejor / Mi ex tenía razón / Cuando dijo que nadie me lo hará como él / ¿Pa’ qué le digo que no? / Si me lo hace mejor”. Una declaración de empoderamiento y autoafirmación que resalta las etapas de crecimiento personal tras una separación.