Jared Leto está dispuesto a tatuarse en honor a Belinda; cómo reaccionó la cantante

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego de que el actor de “Morbius”, Jared Leto, asegurara que estaría dispuesto en hacerse un tatuaje en honor a Belinda, la famosa cantante no dudó en reaccionar.

Y es que el famoso actor estadounidense, que se encontraba en México para hacerle promoción a la nueva película, fue entrevistado por el Escorpión Dorado, quien no dudó en preguntarle cualquier cosa que se le ocurriera.

Una de esas preguntas giró en torno a Belinda, quien fue cuestionada por los tatuajes que ella y Christian Nodal se hicieron cuando eran pareja. El creador de contenido le dijo a Leto: ¿Tendrías los cojones para ponerte un tatuaje que diga Belinda?”.

Después de unos minutos pensando, el también cantante comentó: “Estás hablando de la cantante muy talentosa y la que es actriz... sí, claro, ella es genial”.

Ante su disposición, los fanáticos no dudaron en hacer viral su respuesta.

Después, Jared Leto habría comentado la situación con Belinda, según contó Alex Montiel en su Anecdotario de YouTube.

“Son tan amigos como Beli y yo con ella, me escribe Beli, no sé si pueda mostrar este mensaje: ‘Hola, Alex. ¿Cómo estás? Oye me escribió Jared que le preguntaste por mí, qué hablas de mí’, con el Escorpión todo puede pasar, pero fue en un contexto muy amigable”, contó.

Y continuó: ”‘No, todo bien. Todo fue como en desmadre, ahora sí que en sano desmadre’ y todo chido, todo buena onda”.

Con este mensaje Alex confirmó que ambos están bien y que Belinda no se molestó como se había dicho antes.