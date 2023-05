¿Hubo infidelidad? Lupillo Rivera confirma separación de Giselle Soto

Es por ello que recientemente, el cantante de regional mexicano, de 51 años, reveló en una entrevista lo que era un secreto a voces, admitiendo que ya no estaba junto a la bella joven de cabello rizado.

“Nuestra relación ya venía afectada desde noviembre (2022), ya en enero, cuando anduvimos de vacaciones en Loreto, ahí es cuando ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que sí era el final de nuestra relación”, confesó a un periodista.

“La gente puede ver que no celebramos el 14 de febrero. Vivíamos bajo el mismo techo, pero porque a ella apenas le entregaban su depa en este mes, entonces yo como hombre tengo que salir a aclarar y decir que la muchacha no ha hecho nada malo, Giselle es una mujer increíble que me entregó tres años de su vida, puedo decir que los mejores tres años, porque fue el tiempo de covid-19”, agregó, negando cualquier rumor de infidelidad por parte de Soto.