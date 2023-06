Hijo de Camilo Sesto muestra el desorden en el que vive

Madrid, España. La semana ha dado inicio con noticias por parte de Camilo Blanes, el hijo único del fallecido cantante español Camilo Sesto.

El fin de semana Camilín, ahora conocida como Sheila Devil, concedió una entrevista para romper el silencio sobre su comentada transición y su nueva identidad que tanto ha dado de qué hablar en las redes.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilín es aborreciente, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”, exclamó el también cantante. “Lo último que quiero es llamar la atención. He llevado al extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba”.