“Buscaba pececitos”, comentó Galilea haciendo que sus compañeros no aguantaran la risa.

“Ay que gachos, si me divorcié, no me capé”, agregó en relación a las fotografías donde se puede ver cariñosa con el modelo español.

Sus compañero siguieron riendo, pero volvieron al tema que estaban hablando para evitar seguir comentando sobre la vida amorosa de la famosa, quien hace un par de meses confirmó que estaba divorciándose.

Cabe recalcar que con sus comentarios no confirmó, pero tampoco negó tener una relación el modelo.