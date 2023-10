Fanáticos de Miley Cyrus especulan que se sometió a una “cirugía plástica”

“Definitivamente no me inyecten los labios”, escribió en agosto de 2012. “Es muy triste que la gente haya hecho tantas cosas en la cara que no creen en la belleza natural”, continuó.

En 2022, la artista de Used To Be Young se sentó con Elle y habló sobre su trayectoria en el cuidado de la piel. “Finalmente me di cuenta de que algo que funciona para otra persona podría no funcionar para mí, así que visité a un dermatólogo y descubrí que no existe una solución única para el cuidado de la piel. Básicamente, lo tengo en una ciencia”, reveló.

A pesar de los rumores sobre cirugía plástica, Cyrus enfatizó que cuidar su bienestar mental ha sido la clave para lograr una piel clara.