El emotivo adiós de Elton John en el cierre estelar de Glastonbury

John no decepcionó. Arrancó la presentación con Pinball Wizard, que interpretó en la ópera rock Tommy, antes de tocar algunos de sus grandes éxitos como Candle in the Wind, Crocodile Rock y I’m Still Standing.

Dedicó Don’t Let the Sun Go Down on Me a su “amigo” e “inspiración” George Michael, fallecido en 2016, y quien habría cumplido 60 años el domingo.

“Viaje increíble”