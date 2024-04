Eclipse solar del 8 de abril: Mhoni Vidente advierte lo que no debes hacer

El primero fue para las mujeres embarazadas, las que según la creencia popular, pueden poner en riesgo a sus bebés en gestación, podrían salir afectados por un eclipse si su madre no tiene la protección adecuada.

Mhoni Vidente se unió a estas predicciones y también brindó algunos consejos de lo que no se debe hacer el próximo lunes.

Ante esto, la vidente dijo que las embarazadas deben usar un accesorio de plata para evitar cualquier efecto.

Además, la famosa cubana advierte que no es recomendable someterse a cirugías estéticas o médicas, y sí ya hay programadas, lo mejor es cambiar las fechas.

Otras recomendaciones para el eclipse:

-Prender una veladora blanca

-Cortarse el cabello

-No comer carne de cerdo

-Tomar agua

-No prometer lo que no se va a cumplir