Diseñador hondureño representará a Honduras en el ‘World Fashion Festival 2023’

“Desde niño traía el talento, el gusto por la costura. Además, tenía una tía que era modista, y recuerdo que me encantaba estar frente a ella, viendo cómo hacía su trabajo”, expresó Matute.

Sin embargo, también recordó que tuvo que hacer grandes esfuerzos para lograr su meta, dado que no fue del todo fácil.

“Habían días en los que me tocaba ir súper desvelado. Trabajaba hasta la madrugada y luego me iba a la universidad, pero como es algo que me gusta, disfruté cada momento”, agregó.