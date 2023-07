¿A cuántos millones asciende la inmensa fortuna de Selena Gomez?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El nombre de Selena Gómez es uno de los más buscados del mundo del espectáculo. La actriz, cantante y empresaria que recién cumplió 31 años, inició su carrera desde los 7 años y ha logrado amasar una gran fortuna a través del tiempo.

La ex chica Disney inició interpretando el papel secundario de Gianna en la serie infantil ‘Barney y sus amigos’. Además es conocida por protagonizar ‘Wizards of Waverly Place’, así como otras películas y series, incluida la multinominada ‘Only Murders in the Building’.

Pero eso no es todo, Selena también incursionó en el mundo de la música, convirtiéndose en una de las voces más escuchadas del pop y siendo, además, una exitosa empresaria tras la creación de su propia marca de maquillaje llamada ‘Rare Beauty’, que le reporta grandes enormes cantidades de dinero.