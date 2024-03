Critican a Ryan Gosling por llegar a los Oscar con una mujer que no es su esposa

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Ryan Gosling fue considerado uno de los mejor vestidos en la noche más importante del cine, los Premios Oscar 2024, pero eso no fue lo que más llamó la atención, sino la mujer que lo acompañaba.

Y no porque ella no luciera elegante y apropiada para la ocasión, sino porque no era su esposa, la también actriz, Eva Mendes.

Esto levando innumerables críticas contra Gosling, pues se creía que su matrimonio era muy sólido.

Sin embargo, después se conoció que la mujer con la que posó era nada más y nada menos que su hermana, Mandi Gosling.