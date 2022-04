Coldplay subió al escenario a niño autista mexicano que se viralizó hace 6 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Coldplay sigue con su gira ‘Music of the Spheres’ y en cada país donde se han presentado han sorprendido con interpretaciones exclusivas y emotivas acciones, tal fue el caso de México, donde brindaron dos conciertos después de seis años.

Fue el pasado fin de semana que la banda británica provocó emociones en su público luego de que invitara al escenario a Huillo, un niño autista que se viralizó hace seis años al escuchar Fix You, uno de los más grandes éxitos de Coldplay.

Esta vez, el pequeño subió al escenario junto a Chris Martin para cantar Different Is Okay, una canción que él mismo compuso. Mientras tocaba el piano, Huillo se mostraba nervioso, pero a su lado estuvo Chris alentándolo en todo momento.

Cabe mencionar que luego del video viral del pequeño, sus padres lo matricularon en clases de música, sin imaginar que seis años después tocaría con una de las bandas más influyentes a nivel mundial.

Coldplay también sorprendió con cantar ‘Bachata Rosa’ de Juan Luis Guerra en Santo Domingo, en Guadalaja cantaron junto a Fher de Maná ‘Rayando el Sol’, mientras que en la Ciudad de México sorprendieron con un homenaje a Juan Gabriel.

