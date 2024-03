Cine de terror: El renacimiento del género llega este año

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Si 2023 abrazó la ficción, 2024 se embarca en la recomposición del género de terror. Jordan Peele (Us y Get Out), uno de los últimos genios del terror, lanzará su cuarto proyecto, aún sin título.

Por otra parte, Ti West completará su trilogía Pearl con MaXXXine. Mientras que el clásico ocultista de los 80 Witchboard tendrá una nueva versión, y el director de High Tension, Alexandre Aja, lanzará Never Let Go, encabezada por Halle Berry.

El único problema, a la fecha de esta publicación, es que los filmes antes mencionados aún no han fijado su fecha de estreno. Sin embargo, ya hay una cosecha confirmada con la que seguir sacando alabanzas de la crítica y alimentando una maquinaria de consumo que no para.

Desde “la cinta de terror impía y ligeramente desigual”, “Inmaculada”, encarnada por Sydney Sweeney, hasta el thriller psicológico de Zoë Kravitz, Blink Twice, y todas las referencias de Blumhouse en el medio, los siguientes títulos son la pesadilla soñada de un aficionado al terror.