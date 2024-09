Christian Nodal está “nervioso” por nueva intervención estética en su rostro

“Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, reveló, mostrándose firme en su determinación.

Además, en medio de toda la ola mediática en la que se ha visto envuelta por el cantante de regional mexicano, Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, aseguró que la situación no la atormenta. “No tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, explicó.