Cesia Sáenz se adueñó del escenario de La Academia al ritmo de “Yo viviré”

La primera en evaluar el desempeño de la catracha fue la cantante Ana Bárbara.

“Pues Cesia, número uno, es inevitable pensar en el huevo y pensar en que te saliera bien y cuando ya baja el huevo, esperaba un brinco y que te perdieras. Me sorprende que seguiste la cámara, hubo un momento que te descuadraste un poquito, pero cuando estás sintiendo la música es muy válido. Me gustó tu voz, creo que disfrutaste tu presentación. Pusiste muy en alto tu país ¡Felicidades!”, expresó la guapa grupera.

Para la crítica Lolita Cortés, no fue la mejor noche de Cesia. “Tú ya sabes de qué está hecho el escenario y puedes moverte cómo se te dé la gana. Sabes que la canción te queda porque te queda. ¿Qué sucedió? Con la música así, no paras de bailar. No te diste cuenta de tus bailarines que se estaban partiendo por bailar esto. no vi tus pasos de baile. No sé qué está pasando. No sé qué está sucediendo hoy con su energía. La gente no bailó. No es solo la voz Cesia. Tienes un look impresionante, vieja, te paras y eres maravillosa. ¿Por qué no conectas?”, expresó Lolita Cortés.

“Eres muy grande, pero creo que nos estamos subiendo un ladrillo y nos estamos mareando. ¡Cuidado con eso!”, agregó Lolita.

Horacio Villalobos, por su parte, le dijo: “Hay que concentrarse, así es la vida de los artistas. Tómate esto en serio, no es un juego, querida. Segunda área de oportunidad: el baile. El público tenía que haber bailado y no nos pusiste a bailar. Llegaste a la final y quiero respirar aire de final”.

El temido juez de hierro, Arturo López Gavito, expresó: “me hubiera encantado que tu voz hubiera estado acompañado con un tributo a Celia. El 50% de esta interpretación era corporal. Te quedaste al margen. Vi confianza y notas interesantes, pero ya habíamos visto en otras notas. Viene otra oportunidad más”.

“Debes convencer a tu gente que vote por ti, no hacer actuaciones a medias”, agregó Gavito.