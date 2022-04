Así estuvo el show de Nathy Peluso y Nicki Nicole en Coachella

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Las argentinas Nicki Nicole y Nathy Peluso debutaron el fin de semana ante una audiencia mayoritariamente estadounidense y ávida de baile y diversión, en el regreso del prestigioso festival de Coachella tras dos años de pausa por la pandemia.

“Esto es increíble”, dice Nicki Nicole en entrevista con AFP pocos minutos después de su presentación, en la que repasó éxitos como “Colocao”, “Baby” y “Wapo Traketero”.

Vestida con un traje enterizo negro, botas y un arnés similar a un chaleco policial, la rosarina de 21 años debutó en la tarima Sonora, una especie de “lounge” a puerta cerrada, que incluye sofás y un bar.

Los cientos de personas que se iban congregando a medida que se acercaba la hora de su actuación gritaban “Nicki, Nicki, Nicki”.

“Tenía miedo y nervios, venir de Argentina hasta acá, primera vez y me dije ‘quizás no hay nadie’, pero cuando entré al show y vi que estaba lleno, ahí me relajé”, cuenta sonriente.

Nicki Nicole exhala humildad. Celebra no sólo su primera vez en la escena del Coachella, que celebrado en Indio, en el desierto de California, se ha vuelto uno de los mayores festivales de música del mundo, sino que también expresa su alegría de poder ver en los varios escenarios a otros grandes artistas.

“Siempre busco cosas para aprender”, afirma la joven de cabello rubio cuya canción “Ella no es tuya (remix)” fue incluida por el expresidente Barack Obama en su lista de canciones del verano del año pasado.

Para ella el éxito no es más que una llamada a “continuar trabajando duro para seguir avanzando”.

Cita a la fallecida Amy Winehouse como una de sus grandes inspiraciones, pero en general, dice, lo que la mueve son las mujeres en la música. “Me generan muchas ganas de seguir adelante, de saber que como mujeres nos apoyamos unas a las otras”.

Y entre esas mujeres ella menciona a su compatriota Nathy Peluso, quien también debutó en esta edición de Coachella.

“Somos muy cercanas, nos apoyamos y nos queremos un montón, la admiro desde siempre”.

De 27 años y radicada desde niña en España, Peluso se subió al escenario el domingo, en la última noche del primer fin de semana del festival, y Nicki Nicole aconsejó no perdérsela por nada: “Siempre la rompe, es el show que más veces vi”.

“Que la música dicte”

Peluso, que acaba de comenzar una gira internacional en México, dice sentirse “fresca” de poder ver de nuevo a un público masivo y de pie.

“Los artistas lo necesitábamos”, agrega también en entrevista con AFP refiriéndose al parón de las giras impuesto por la pandemia.

En un Coachella que ha visto una fuerte presencia de Latinoamérica con artistas como las brasileñas Anitta y Pabllo Vittar, entre otros, Peluso reflexiona sobre la fuerza de la región en la escena global.

“Nunca me he sentido limitada como artista por ser latina, al contrario siempre me he sentido poderosa y con infinitas posibilidades como cualquier otra persona en el mundo”, afirma vestida de marrón y negro, cabello corto y lentes de sol.

“Mi función es comunicar en el idioma que sea, la emoción no tiene idioma”, dice la cantante, que interpretó junto a su banda éxitos como “Buenos Aires” y su colaboración con Bizarrap, la sesión #36.

Más allá de continuar de gira, al igual que Nicki Nicole, Peluso trabaja en su nuevo proyecto musical. Pero deja lugar para la improvisación. “No me gusta ser premeditada”, cuenta al ser consultada sobre nuevas colaboraciones la intérprete de “Ateo”, su tema junto al madrileño C. Tangana. “Que la música dicte”.