Angélica Vale explota contra una reportera: “No te metas con mi cuerpo”

“¡Ah, qué bárbara, qué choro me estás echando, qué bruta! Sí... bajé de peso, ¿cuál es el problema? Sigo siendo la misma persona, nada más que sin kilos de más y ya”, dijo la conductora de “Juego de voces”.

Pero la respuesta no terminó ahí: “No deben de meterse con los cuerpos, ¿me meto yo con el tuyo? No... no te metas con el mío”.

Aseguró que minutos antes otros reporteros le hicieron preguntas similiares: “Vengo desde allá, hablando lo mismo, ya dejen de hablar de eso”.

Agregó que le gustaría que le preguntarán por sus proyectos y que dejarán cerrado el tema de su peso.