Anayansi Prado: “Los documentales tienen el poder de contar historias humanas y cambiar mentalidades”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Donde haya historias humanas que contar, el género documental tendrá su espacio. Y cuando los intercambios culturales coincidan en intereses, una misma comunidad sabrá acompañar las luchas. Así lo dejó saber la cineasta Anayansi Prado durante su primera visita a Honduras.



“Al igual que mis estudiantes aprenden de mí, yo también estoy aprendiendo cómo es hacer cine documental aquí, en Honduras; cuáles son las barreras que enfrentan, qué temas les interesan, quiénes han construido carrera en esto”, comentó la cineasta de origen panameño en entrevista con EL HERALDO, a las afueras del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET).



Por medio del programa Muestra de Cine Americano y en alianza con el proyecto cinematográfico Tercer Cine, encabezado por la cineasta hondureña Laura Bermúdez, Anayansi Prado impartió, del 22 al 28 de octubre, talleres sobre documentales y cine, y conversatorios con cineastas hondureños para impulsar el arte de la cinematografía en Honduras.



Hábleme acerca del contenido de estos talleres que está impartiendo, ¿cuál es el enfoque principal?

Los talleres son: “Desarrollo y evaluación de su historia documental”, “Creando propuestas sólidas y competitivas” y “Distribución cinematográfica”. En el primero estamos evaluando cómo desarrollar una idea para saber si tiene potencial para ser un documental. Luego está el tema de cómo escribir una propuesta para recaudar fondos, que es algo muy importante y la forma en que muchos documentalistas financian sus trabajos. Y, finalmente, la distribución, es decir, cuando ya se tiene un trabajo completo, cómo se distribuye tanto a nivel local como internacional.



¿Qué impresiones ha recogido de la comunidad de cineastas hondureños hasta este momento?

Los 19 participantes son cineastas hondureños de distintos niveles. Tenemos personas que están trabajando su primer documental, documentalistas que ya han hecho varios trabajos, y luego hay personas más avanzadas que no solo tienen experiencia en documentales, sino también en la carrera de Periodismo. Entonces, ha sido algo muy bonito, porque la forma en que está organizado el taller permite que todos participen. Incluso, ha dado oportunidad de que aquellos cineastas que conocen más y tienen más experiencia, logren comentar, dar consejos y ayudar a quienes apenas están comenzando su carrera.



En términos de cómo han recibido la información, todos están súper agradecidos, entusiasmados, contentos, hacen muchas preguntas y comentarios, algo que he disfrutado mucho, porque al estar uno compartiendo conocimientos no siempre sabe si a las personas les está sirviendo o no. Pero ellos están muy activos, se expresan mucho y también comparten conmigo sus conocimientos como directores y directoras aquí en Honduras. Yo también estoy aprendiendo cómo es hacer cine documental aquí; cuáles son las barreras que enfrentan, qué temas les interesan, quiénes han construido carrera en esto. Para mí ha sido súper interesante aprender de ellos.



¿Habrá alguna especie de seguimiento una vez concluido el taller, o próximos encuentros de este tipo, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos, a través del programa Diplomacia Cinematográfica Muestra de Cine Americano (conocido como el American Film Showcase o AFS por sus siglas en inglés) de la oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado, me trajo como invitada para esta ocasión. Se trata de una alianza con Tercer Cine, que es la productora que Laura Bermúdez y otras mujeres fundaron. Entonces, ellos son como la organización que nos está conectando como cineastas. Y la idea es que luego se hagan otros talleres, con otros invitados que hablarán de diversos temas, creo que el próximo año, siempre con el enfoque hacia el cine documental y a la producción.