¡A ritmo de mariachi! Alejandra Espinoza celebró junto a su esposo sus 12 años de casados

“Hace 12 años que celebramos nuestra boda, se juntaban y disfrutaban dos familias culturalmente muy diferentes. Luego de eso crecimos, ganamos, perdimos, peleamos, nos amamos más. Tuvimos, no tuvimos. Lloramos, reímos, nos caímos, nos ayudábamos uno al otro a levantarnos. Sufrimos enfermedades que nadie sabe mientras el uno cuidaba al otro... “ inició el mensaje del Marrero.

Además de estas hermosas palabras, Aníbal sorprendió a Alejandra con un ramo de flores y mariachis, haciendo el momento aún más romántico, algo que no tardó en presumir en sus redes sociales.

“Hoy me robaste todas las palabras, mensajes y sorpresas. Tú llegaste y yo me voy pero aún así pasé un increíble aniversario. Gracias por todo lo vivido my luv, eres mucho mas de lo que había soñado. Te amo y sigo muy enamorada de ti, aún nos quedan muchos momentos importantes y aniversarios que celebrar”, le agradeció la presentadora.