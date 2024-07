Actor de House of the Dragon habla sobre cómo escena cambió la serie

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- En el universo de Juego de Tronos , pocas veces un personaje de segunda categoría toma el protagonismo de manera tan dramática como lo hizo Ulf White en el reciente episodio de House of the Dragon de HBO.

La escena en la que Ulf se enfrenta a Silverwing es tensa y llena de incertidumbre, pero también es un ejemplo del cambio que esta serie está dispuesta a adoptar.

Bennett explica: “La primera temporada se centró en las clases dominantes, pasando todo el tiempo en castillos, en el trono y en las salas del consejo. Creo que es muy agradable que en esta temporada podamos ver a la gente de Flea Bottom, porque Flea Bottom siempre ha estado ahí y es una gran parte de la historia de Tronos y Dragones. Ahora finalmente podemos conocer a algunos habitantes genuinos de Flea Bottom. Creo que eso solo puede ser positivo para la próxima temporada.”

Además, el actor recordó su única audición previa para la franquicia, cuando probó suerte para un papel menor en Juego de Tronos, lo cual no consiguió. Sin embargo, esto fue una bendición disfrazada, ya que ahora ha sido elegido para un papel mucho más significativo.

“Me siento como un niño de 10 años en House of the Dragon. Es como un sueño hecho realidad. He sido actor durante 20 años, pero nunca había trabajado a esta escala. Sí, se me presenta como un personaje secundario: está presente, impulsa un poco la trama, pero realmente no sabemos quién es. Incluso en la escena de la taberna, donde tengo un monólogo de tres páginas sobre mi sangre Targaryen, no sabemos si está mintiendo o si es verdad. Todo queda muy abierto. Luego, resulta que sí tengo sangre Targaryen.”