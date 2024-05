Actor de “Hospital General”, Johnny Wactor, asesinado en intento de robo

Además de su papel en “General Hospital”, Wactor debutó en televisión en la serie dramática de Lifetime Army Wives entre 2007 y 2009. También tuvo apariciones en series como “Westworld”, “The OA”, “Station 19”, “Siberia”, “Agent X”, “Animal Kingdom”, “Criminal Minds”, “NCIS”, entre otras.

Wactor también trabajó en numerosos cortometrajes desde 2010, incluyendo The Grass Is Never Greener, GoldenBox, The Con-Artist, y Broken Riders, este último escrito y protagonizado por él mismo en 2022.

Sus créditos cinematográficos incluyen USS Indianapolis: Men of Courage, dirigida por Mario Van Peebles, y otras películas como Menthol, Ever, Supercell y Dead Talk Tales: Volumen I.