Hondureño José Solís, entre los 50 líderes del Kennedy Center

El trabajo de Solís figura en medios como The New York Times y The Washington Post.

Tegucigalpa, Honduras

El talento del hondureño José Solís sigue llegando a nuevas latitudes. El periodista y crítico figura entre los 50 líderes que inspiran y marcan un cambio en la cultura, en el marco de las cinco décadas de The Kennedy Center, uno de los centros culturales más importantes de los Estados Unidos ubicado en Washington DC.



Solís, quien ha hecho su carrera en los últimos años en los EstadosUnidos, ha destacado como crítico en el circuito de Broadway en NuevaYork, sus escritos figuran en diarios como The New Times, además de ello también tiene su propio podcast dedicado a este ámbito.



“Como parte de nuestro 50 aniversario y con aportes de artistas, líderes culturales, organizaciones artísticas y miembros de la comunidad, el Centro Kennedy buscó descubrir líderes que nos lleven hacia un mundo más inspirado, inclusivo y compasivo. Ahora, estamos encantados de presentar The Kennedy Center Next 50—50 líderes y organizaciones que, a través de la excelencia sostenida del trabajo artístico, educativo, atlético o multidisciplinario, están iluminando el camino a seguir”, afirmó la organización al dar a conocer el listado.



José es el único hondureño en la lista y figura entre ganadores del Emmy, del Grammy y del Golden Globe. Su inclusión en la lista se debe a su trabajo en la educación de críticos BIPOC Critics Lab.



“Nunca me imaginé estar compartiendo honores con gente como Esperanza Spalding, MJ Rodríguez, Megan Rapinoe, la poeta Amanda Gorman. Me siento muy honrado y conmovido también, espero que esto abra oportunidades para mi trabajo y activismo no solo en EEUU, sino también en Latinoamérica, me encantaría poder hacer algo por y en mi país”, comentó el catracho en exclusiva a ELHERALDO.

También se dio a conocer que los líderes culturales participarán en los programas, foros, residencias y eventos del Kennedy Center, como la Cumbre de las Artes, la reunión anual del centro que investiga el poder y el potencial de las artes, y trabajarán con la institución para crear oportunidades de diálogo con ciudadanos líderes para garantizar que las voces de los líderes artísticos y culturales se eleven y se escuchen.



Más sobre el recinto

El Kennedy Center es el centro de artes escénicas más concurrido de los EstadosUnidos. Abrió al público en septiembre de 1971, pero sus raíces se remontan a 1958, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower firmó una legislación bipartidista que creaba un Centro Cultural Nacional.