Danna Paola tras problemas respiratorios: "Ando malita, pero un día a la vez"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Danna Pola sigue preocupando a sus seguidores por sus últimos problemas de salud, en los que se han visto comprometidos sus pulmones.



La también actriz mexicana publicó hace unos días una fotografía de ella con una mascarilla de oxígeno, lo que encendió las alarmas sobre un posible contagio de covid-19, sin embargo esa versión fue desmentida por la misma famosa.



Aunque aún no confirma cuál es su padecimiento, Danna sí dejó ver que sus problemas respiratorios se deben por los cambios de temperaturas.



En una primera imagen, la artista se dejó ver con una mascarilla y escribió: "Abríguense amiguitos", pero no fue hasta hace unas horas que confirmó que tenía problemas pulmonares, lo que la llevó a cancelar varias presentaciones.

"Holi. Vamos progresando. Para todos los que se preocuparon, gracias. Sí he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico y que me da mucha impotencia cancelar. Lo siento mucho, pero recordemos que la salud está primero siempre.



Gracias a todos por preocuparse, mis pulmones y garganta ahí van gracias a Dios no fue ni covid-19 ni influenza. Sí ando malita, pero vamos un día a la vez.



Amigos por favor suban sus defensas con vitaminas, buena energía, amor, abríguense, no bajen la guardia y suelten todo lo que tengan por decir atorados, porque también las enfermedades vienen de las emociones y el cuerpo es sabio para decir basta. So, a subir niveles de energía para recuperarse".

Esta fue la publicación de Danna tras sus problemas de salud.







Este mensaje lo compartió en lo que parece un cuarto de hospital y agradeció las buenas vibras que ha recibido.