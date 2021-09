La casa Creel, el nuevo misterio de Stranger Things en la cuarta temporada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nuevos personajes y otro escenario dejó ver el teaser, publicado en Tudum de Netflix el evento global organizado por la plataforma, de la cuarta temporada de la serie Stranger Things.



En el avance se deja ver que llega un nuevo misterio que está relacionado con un asesinato ocurrido en los años 50 en la casa Creel.



En las imágenes se puede ver un terrible parricidio cometido en 1959 en la mansión por el patriarca Víctor Creel que es interpretado por Robert Englund, actor conocido por Freddy Krueger.



Se reveló que en la nueva temporada creada por los hermanos Duffer, Victor es “un hombre perturbado e intimidante que está recluido en un hospital psiquiátrico por unos horribles asesinatos perpetrados en los 50”.

