Roberto Manrique, actor de "Sin senos sí hay paraíso", se declara homosexual

QUITO, ECUADOR.- El actor Roberto Manrique, conocido por su participación en la telenovela "Sin senos sí hay paraíso" compartió con sus seguidores que es gay y que tiene una hermosa relación desde hace más de 7 años.



“Quiero decirles una cosa muy importante, muy íntima, muy personal, de la que nunca he hablado y ahora he sentido el impulso de hablar, y es mi sexualidad. Nunca me había parecido importante decir que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy", comenzó diciendo en un video de poco más de 8 minutos que publicó en Instagram.



El actor ecuatoriano de 42 años aseguró que decidió hablar ahora porque sentía que no se estaba terminando de amar y surgió el sentimiento de culpa.



"Robertito se crió en un mundo que no le permitía ser quien era, donde hasta llorar no era de hombres, donde la vulnerabilidad no era digna, estaba juzgada, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres; y que sentía, desde que tengo memoria, que en mí había algo que estaba mal", dijo el famoso.

Manrique aseguró que revelar en este momento no es "salir del clóset" porque desde hace más de 20 años toda su familia, amigos y círculo más cercanos conocen a su pareja.



Agregó: "Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo en una relación increíble, no se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado".



“No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado. (...) Es un ser increíble, trabaja en activismo, es un hombre increíble que ha estado para mí, ahí, conmigo en la India, que ha sido mi apoyo a distancia", afirmó.



El actor también confesó el momento en que se lo reveló a su papá y que la única preocupación de su padre era que él no fuera feliz, pero que en su lecho de muerte él le aseguró a su papá que era el hombre más feliz y que se podía ir de este mundo tranquilo.



Manrique aseguró: "Ser homosexual no ha sido una carga para mí porque soy un hombre feliz".



El actor además dijo que con su video esperaba poder ayudar a otras personas a no sentirse culpables por quiénes son porque son perfectos.