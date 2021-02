Pável Aguilar, el artista que hace eco en Suiza

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. En 2017 Pável Aguilar salía de Honduras para asumir un reto personal y profesional.



Al ganar la beca Luis Javier Castro, otorgada a artistas centroamericanos, se trasladó a Bogotá, Colombia, para realizar una residencia artística de un año en la Escuela Flora Ars+Natura, un programa de estudios independientes en arte contemporáneo, lo que significó un giro de 180 grados que finalmente lo llevó a Basilea, Suiza, que es la cuna de una de las ferias de arte más grandes del mundo, Art Basel, y donde reside actualmente el hondureño.



Desde ahí han llegado buenas noticias sobre el artista, quien fue el ganador del premio anual Kunstkredit Basel-Stadt 2020.



Este galardón es el de mayor prestigio en Basilea, para él aplicaron 150 exponentes, de los cuales solo 18 fueron nominados y ocho resultaron ganadores, y Pável Aguilar figura como el único latinoamericano en la lista.

El premio, entre otras cosas, incluye una exhibición comisariada en el Kunsthalle Basel —la sala de exhibiciones más importante de Basilea—, que se realizará el 5 de septiembre de 2021.



Desde ahí Aguilar contestó algunas preguntas para conocer más sus procesos, su experiencia fuera de Honduras y su visión del arte lejos de estas fronteras.

Fuga y Bâton Politique es la obra con la que el artista se presentó al premio de arte, que eligió a 8 ganadores, siendo Aguilar el único latinoamericano.





¿Cómo ha sido su estancia en Suiza y qué retos ha supuesto este cambio para su crecimiento artístico?



Llegué a Suiza a finales de 2018 porque fui aceptado en la Maestría en Artes Visuales en el Basel Art Institute, de la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza, en Basilea, dirigido por la prestigiosa curadora española Chus Martínez.



Mi estancia en Suiza ha sido de mucho crecimiento y aprendizaje no sólo en el ámbito académico y artístico, también el personal. Suiza es un país radicalmente distinto a Honduras, social y culturalmente; la calidez y espontaneidad de los hondureños y nuestra gastronomía es incomparable, así como la precisión y la disciplina que tienen los suizos para realizar hasta la tarea más simple, es digna de admirar.



Parte de este reto comenzó aprendiendo el idioma alemán (resido en la parte alemana de Suiza), el cual ha sido clave para mi adaptación en este nuevo entorno y en general las particularidades que suceden de manera inesperada, muy positivas en términos generales.



Basilea es una de las ciudades con más museos y galerías en el mundo a pesar de ser relativamente pequeña. Esto implica que la producción artística está al más alto nivel de exigencia. Hay una influencia muy positiva en mi proceso artístico, debido a que ese alto nivel de producción y competencia ha influido en mi proceso de producción artística.



¿Cambia su perspectiva del arte hondureño estando en otro país?



Sin romantizar la precariedad de las condiciones en las que desarrollan su trabajo nuestros artistas y la parasitaria inoperancia estatal, siento una profunda admiración por nosotros los creadores hondureños, que en medio de la crisis sanitaria, económica, de violencia, oportunidades y un largo etcétera, seguimos y seguiremos desarrollando nuestros proyectos. Tenemos jóvenes artistas contemporáneos con procesos destacables en Honduras y a otros con sólidas carreras como la de Adán Vallecillo y César Manzanares, de quienes agradezco su amistad y enseñanzas.



Durante estos años residiendo fuera de Honduras, ha sido muy grato saber que se están desarrollando nuevos proyectos colectivos de artistas que apuestan a prácticas más experimentales como el Colectivo Tábano, LL Proyectos y Nuevas Miradas a través de las plataformas digitales.

La formación musical de Aguilar está ligada a su propuesta artística.





¿Cómo definiría el fluir de su trayectoria desde sus inicios en la Escuela Nacional de Música, su paso por la Escuela de Arte Experimental hasta su llegada a Suiza?



Puede interpretarse que el fluir de una trayectoria artística está ligada a los sitios donde se reside, y más aún si esto es en alguno de los centros hegemónicos de poder cultural como lo son Europa o Estados Unidos a través del arte; pero considero que el fluir de una trayectoria artística no es lineal, mucho menos vertical u horizontal. La definiría como una necesidad exponencial que se expande y se contrae a través de nuestra intuición sin importar nuestro lugar de residencia.



Mi experiencia en la Escuela Nacional de Música tiene una importancia vital dentro de mi proceso desde una edad muy temprana, por la disciplina adquirida como instrumentista y al desarrollar mi sensibilidad e intuición al darle una interpretación a mis intereses a través de la música y los sonidos.



La Escuela de Arte Experimental en Tegucigalpa, dirigida por los artistas Léster Rodríguez y Lucy Argueta -a quienes agradezco su amistad y enseñanzas-, me ayudó a entender y conocer nuevas posibilidades en el arte y a compartir con artistas centroamericanos, gracias a la formación alternativa en el campo del arte contemporáneo, la que tiene un férreo sesgo por parte de instituciones educativas en Honduras.



Y mis estudios de maestría en el Basel Art Institute, me formaron para condensar y sustentar académicamente una práctica artística más integral, la cual considero no estaría definida por un título académico; un título en artes corresponde a intereses académicos y no nos convertimos en artistas al egresar de una escuela de arte, eso será evidenciado con el proceso que decidamos emprender a través de la práctica y experimentación individual o colectiva.



Personalmente, haber crecido en la costa caribe del país y el estar expuesto a toda esa riqueza musical, cultural y natural ha sido mi proceso de formación más importante.

Aguilar ganó el premio junto a seis artistas de Suiza y uno de Alemania. Como ganador exhibirá su trabajo en Basilea el 5 de septiembre de 2021.





Vemos en su trabajo un abordaje de diferentes aspectos y problemáticas sociales, y al aplicar a este premio, se enfoca en un aspecto de la cultura relacionado con los indígenas y su tradición musical, cuéntenos sobre el proceso de su investigación y los recursos que utiliza en su lenguaje artístico.



Nuestras problemáticas sociales, crisis de violencia, impunidad, corrupción y éxodos son el producto que tienen los oscuros intereses de los grupos de poder que gobiernan nuestro país cuyo objetivo es despojarnos de prácticamente todo recurso explotable, incluyendo a los seres humanos. Honduras es un país inmensamente rico en recursos naturales, grupos autóctonos con conocimientos ancestrales, con un clima y una posición geográfica privilegiada, sin mencionar su rol fundamental en la geopolítica de la región.



Tenemos casi 12 años desde el golpe de Estado realizando fuertes denuncias internacionales a oídos sordos y complicidad de la cooperación y medios internacionales.



Mi investigación para este proyecto está enfocada principalmente en la denuncia de la lenta pérdida de nuestros vastos recursos naturales, de estas tradiciones y conocimientos ancestrales a cargo del capital monopólico que gobierna nuestro país, que pretende expulsar a las comunidades de sus territorios ancestrales.



Vivimos en un sistema que pretende despojarnos de toda huella de arraigo e identidad por nuestro país y nuestra cultura como hondureños, para abrir paso a los intereses del libre mercado y la explotación de nuestros recursos.



Mi proyecto está basado fundamentalmente en denunciar la precaria situación y secuestro de nuestro pueblo, como tema principal de discusión en los centros hegemónicos de poder, a través del arte.



¿Tras ganar el premio, la obra sigue en proceso?



Absolutamente. Siento que el hecho de estar tan lejos de mi cultura y mis raíces me ha hecho sentirme aún más cerca. Ha sido un proceso introspectivo bastante enriquecedor.



¿Qué otros aspectos de la cultura hondureña piensa explorar en un contexto universal?



Dejaré que mi intuición lo vaya indicando. No tengo nada definido en este momento.



Perfil del artista

Estudió en la Escuela Nacional de Música, posteriormente participó en los proyectos de la Escuela Experimental de Arte en Tegucigalpa, Nómada 01 y Nómada 02 en 2011 y 2012, respectivamente. Ha presentado su obra en Nicaragua, Colombia, Argentina, Costa Rica, Venecia, Puerto Rico, México y Holanda, entre otros países.



En 2017 cursó una residencia de arte en Colombia, y en 2018 fue aceptado en una Maestría en Artes Visuales en el Basel Art Institute, en la ciudad de Basilea, que ya concluyó.



Pável Aguilar es representado por la galería colombiana FORO.SPACE, enfocada en arte contemporáneo latinoamericano. Puede conocer más del trabajo del artista hondureño visitando su sitio web www.pavelaguilar.com, y su perfil en Instagram: @pavel.aguilar.