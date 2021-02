Cantante Tony Bennett fue diagnosticado con Alzheimer

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El cantante estadounidense Tony Bennett, de 94 años, reveló que fue diagnosticado con Alzheimer en 2016 pero que no había dado a conocer su condición para continuar con su trabajo y sus giras.



Bennett hizo el anuncio en un largo artículo publicado este lunes por AARP The Magazine, de amplia circulación entre la asociación estadounidense de personas jubiladas (AARP por su sigla en inglés).



"La vida es un regalo, aún con Alzheimer", dijo Bennett en un tuit en el que incluyó el link del artículo.



Los últimos años de la carrera del cantante, que ha logrado numerosos éxitos, fue particularmente intensa pese a su enfermedad, siendo la persona más vieja en llegar a un número uno en ventas en Estados Unidos con su disco de duetos con Lady Gaga.



El artículo de AARP dice que en la primavera (boreal) saldrá un segundo álbum con la estrella pop.



"Cantar es todo para él. Todo", dijo Susan Benedetto, esposa de Bennett. "Ha salvado su vida varias veces".



Los neurólogos alentaron al cantante, que se educó en la tradición del bel canto y comenzó su carrera en 1945, a que siguiera haciendo música y cantando en su casa para mantener su cerebro estimulado, indicó la revista.



El artículo hace referencia a imágenes de las sesiones de Bennett con Lady Gaga, en las que a veces el cantante aparece "perdido y desorientado".



Lady Gaga parece estar al tanto de la condición de Bennett, dice el artículo, a quien se dirige con frases cortas y sencillas que, según los investigadores de la enfermedad de Alzheimer, son las mejores para comunicarse con los que padecen el mal.



"Suenas muy bien, Tony", le dice ella en determinado momento, a lo que él responde "gracias".



En una escena, antes de subir al escenario, se describe a Bennett como "completamente desorientado acerca de dónde se encuentra".



"Pero en el momento en que escuchó al locutor lanzar 'Damas y caballeros, ¡Tony Bennett!', se transforma en modo de actuación", señala el artículo de AARP.



Su última actuación pública fue el 11 de marzo del año pasado en Nueva Jersey, antes de que la pandemia pusiera fin a su gira.



"Esto ha sido un duro golpe desde el punto de vista cognitivo", dijo a la revista Gayatri Devi, uno de sus neurólogos.



"Su memoria antes de la pandemia estaba mucho mejor. Y no está solo. Tantos de mis pacientes se vieron afectados negativamente por el aislamiento, la incapacidad de hacer cosas que les importan", dijo.



"Para alguien como Tony Bennett, era muy importante el gran impulso que recibía por sus actuaciones".