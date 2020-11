¡A descubrir la poesía de 14 autores del Festival de Los Confines!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Festival de Los Confines y Diario EL HERALDO hacen la última entrega de catorce libros virtuales de poesía de Ediciones MALPASO para que todas las personas puedan acceder de manera gratuita a la obra de poetas de diferentes países que participarán en el IV Festival de Los Confines del 1 al 6 de diciembre de 2020.



De este modo completamos la publicación de cuarenta y cinco libros virtuales de poesía de libre circulación.

En esta última entrega se incluye a los escritores Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), Silvia Goldman (Uruguay), Héctor Hernández Montecinos (Chile), Berman Bans (Nicaragua), Claus Ankersen (Dinamarca), León Félix Batista (República Dominicana), Lucy Chau (Panamá), Kris Vallejo (Honduras), Rafael Soler (España), Françoise Roy (Canadá), Diana Araujo (Brasil), Héctor Ñaupari (Perú), Nigar Hasan-Zadeh (Azerbaiyán) Luis Alberto Ambroggio (Argentina-USA).



El Festival Internacional de Poesía Los Confines es un espacio cultural y artístico, forjado en las ciudades de Gracias, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán y Siguatepeque.



Descargue aquí en las colecciones de poesía de cada autor de manera gratuita y compártalas por correo electrónico, redes sociales o envíelas por WhatsApp.

Silvia Goldman

Poeta de Uruguay. Doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Brown y profesora en la Universidad de DePaul en Chicago. Ha publicado cuatro libros de poesía.

Presentamos de ella la plaquette "No somos más que pájaros"

Gabriel Chávez Casazola

Poeta y periodista de Bolivia. Entre sus libros destacan: “El agua iluminada”, “La mañana se llenará de jardineros”, “Aviones de papel bajo la lluvia” y “Multiplicación del sol”.

Presentamos de él la plaquette "Hacia la luz"

Héctor Hernández Montecinos

Poeta e investigador chileno. Ha publicado los libros “La Divina Revelación”, “Debajo de la Lengua” y “OIIII”. Compilador de “4M3R1C4: Novísima poesía latinoamericana” y “Halo: 19 poetas chilenos nacidos en los 90”.

Presentamos de él la plaquette "En ningún lugar"

Berman Bans

Fraile capuchino, poeta, narrador, ensayista de Nicaragua. Graduado en Filosofía y Humanidades por la Universidad Católica de Costa Rica. Ha publicado los poemarios “Bitácora de un naufragio”, “Huésped de tu sombra” y el libro de cuentos “La fuga”.

Presentamos de él la plaquette "Herrumbre de los días"

Claus Ankersen

Escritor de Dinamarca. Ha publicado más de quince libros de poesía y novela. Publicaciones recientes incluyen “Traveloque River of Man” y el esotérico poema largo “Triumph of The Singing Heart”.

Presentamos de él la plaquette "Pequeños milagros"

León Félix Batista

Poeta de República Dominicana. Entre sus publicaciones destacan “Se borra si es leído”, “Prosa del que está en la esfera”, “Inflamable”, “Caducidad” y “Próximo pasado”.

Presentamos de él la plaquette "Música ósea"

Lucy Chau

Poeta y narradora panameña, galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño; el Premio Nacional de Poesía Ricardo Miró, y con el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán.

Presentamos de ella la plaquette "Habitar la luz"

Kris Vallejo

Poeta y artista visual de Honduras. Ha publicado las obras Tigres sin Memoria y una plaquette en la Colección Ciclónicas de la Editorial Malpaso.

Presentamos de él la plaquette "Materia de la noche"

Rafael Soler

Poeta, narrador y profesor universitario de España. Tiene publicados cinco libros de poesía. También ha publicado seis novelas. Su obra se ha traducido a más de diez idiomas.

Presentamos de él la plaquette "Tristumbre"

Françoise Roy

Poeta, traductora, narradora y fotógrafa de Canadá. Maestra en Geografía con diplomados en Estudios Hispánicos (University of Florida, 1983). Ha publicado trece poemarios, tres libros de cuentos, un libro de ensayos y 3 novelas (en francés y español).

Presentamos de ella la plaquette "Un árbol invisible"

Diana Araujo

Poeta y narradora de Brasil. Doctora en Literaturas Hispánicas por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Traductora al portugués y al español de la poesía de Antonio Cisneros, Juan Gelman, Omar Lara, Hildebrando Pérez Grande, Carlos Aguasaco y Mercedes Roffé.

Presentamos de ella la plaquette "Frutos prohibidos"

Héctor Ñaupari

Poeta, ensayista y profesor universitario de Perú. Es autor de los libros de poesía “En los sótanos del crepúsculo”, “Rosa de los vientos”, “Incendio que me envuelve” y “Malévola tu ausencia”.

Presentamos de él la plaquette "Otra piel"

Nigar Hasan-Zadeh

Poeta y académica de Azerbaiyán. Es filóloga de la lengua y la literatura rusa. Es autora de cinco libros de poesía.

Presentamos de ella la plaquette "Delirio sin sentido"

Luis Alberto Ambroggio

Poeta y académico argentino que reside en USA. Ha publicado más de veinte libros traducidos a diez idiomas. Su obra forma parte de los Archivos de Literatura Hispano-Americana de la Biblioteca del Congreso de los EE.UU.

Presentamos de él la plaquette "Caudal del origen"