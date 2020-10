Cardi B y su explícita razón para volver con Offset

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Hace algunos meses la cantante Cardi B le solicitó oficialmente el divorcio a su esposo Offset, sin embargo, siguen juntos.



Después de todo el escándalo sobre la posible ruptura definitiva, Belcalis Marlenis Almánzar, conocida como Cardi B, explicó en Instagram las razones que la hicieron volver con su ex.

“Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es realmente difícil no hablar con tu mejor amigo. Y es muy difícil no tener pene”, dijo sin tapujos.



La estadounidense aclaró que su relación con el rapero de 28 años es igual de disfuncional que cualquier otro romance, pero el problema es que son celebridades y su vida es pública.

Solicitud de divorcio

La rapera neoyorquina pidió el divorcio a Offset ante una corte de Atlanta, Georgia (sur), luego de casi tres años de matrimonio.



Los dos cantantes, que se casaron secretamente en 2017 y son padres de Kulture Kiari, una niña de dos años, debían presentarse al tribunal el próximo 4 de noviembre, según documentos judiciales citados por la prensa local, sin embargo, con la reconciliación, se desconoce cómo quedará el proceso.

