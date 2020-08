“El dinero me ha ensuciado como persona”: Río de La Casa de Papel

BARCELONA, ESPAÑA.-No todo ha sido color de rosa para Miguel Herrán, Río en La Casa de Papel, pues el actor asegura que con el éxito y el dinero también llegó una difícil etapa como ser humano.



Miguel Herrán dio una entrevista a El País de España y habló de todo un poco. Recordó su vida antes de ser un reconocido actor y detalló que era un "verdadero hijo de puta".



“Tuve una manera de ser bastante cabrona y de momento tengo miedo de contarlo, porque hice cosas de las que no me siento orgulloso”, comentó. Río, aseguró que no trataba bien a las personas ni así mismo



Después de ganar fama internacional gracias a las exitosas series que ha protagonizado, los principales temores que tiene están relacionados con la incertidumbre del futuro.

“Siempre estoy pensando en lo que voy a hacer después, sin disfrutar el momento”, pero también en la manera en que gestiona la vigorexia que padeció años atrás.

VEA: Los mejores memes de La casa de papel (solo para fans)

Trastorno de vigorexia

Durante la extensa plática, Miguel destapó su trastorno de vigorexia (personas que se obsesionan con su cuerpo, por ende se vuelven adictos al ejercicio).



Aseguró haber recibido cientos de comentarios irónicos sobre su trastorno y muchos provenientes de sus colegas.



También cuestionó sobre cómo las personas creen que su vida es perfecta, sin percatarse de las cosas difíciles que han llegado con la fama.

VEA: Esto hacen famosos de La Casa de papel cuando "no roban bancos"



“He notado que la gente piensa que mi vida es la polla, que me follado a Ester Expósito y a Úrsula Corberó, y que no me puedo quejar. El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad y me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía. Me ha hecho más ambicioso. El dinero me ha ensuciado como persona, no lo valoro. En el resto sigo igual o peor”, lamentó en la entrevista con el medio español.