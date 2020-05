Kalimba estalla ante críticas por querer comprar un perro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Kalimba estalló en las redes sociales tras recibir cientos de críticas por su intención de comprar un perro.



La polémica surgió porque el famoso preguntó en Instagram si alguien conocía un criadero de schnauzers, pues sus intenciones eran adquirir una nueva mascota durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.



Tras subir su historia, muchos lo criticaron por comprar y no adoptar un animal en necesidad, lo que provocó que él reaccionara y asegurara estar cansado de los malos comentarios y más cuando "no le está pidiendo la opinión a nadie".

"Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior, lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers", manifestó.



Agregó: "Mis últimos dos perros son adoptados, los adopté me causaron muchos problemas pulmonares, me causaron muchos problemas en la garganta y respiración. Tengo mis razones para querer comprar un perro".



Y en un tono más molesto expresó: "Pero ese punto donde ya caen en el 'por dios, ¿por qué compras? ¿por qué fomentas?, ya cállense, de verdad, cállense, no estoy pidiendo su opinión, les estoy preguntando si conocen un criadero de schnauzers o no, punto".

