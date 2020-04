¿Cuánto pagó Adele por mantener su divorcio en secreto?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Finalmente la pareja que todos amaban oficializó su divorcio. Adele y Simon Konecki anunciaron su separación en 2019 y ya está consumado.



Pero hay un detalle que asombra a sus seguidores y es que la cantante de Hello pagó una millonaria solicitud de confidencialidad, otorgada por un tribunal de Los Ángeles.



Adele pagó 140 millones de euros (alrededor de 170 millones de dólares) por mantener los detalles sobre su divorcio en secreto.

Según una fuente cercana a la cantante inglesa, citada por el medio The Sun, "los divorcios de Hollywood pueden prolongarse durante años y volverse extremadamente feos. Adele y Simon no quieren eso".



Amigos de la expareja aseguran que como ambos tienen sus propios ingresos y no creen que la separación de bienes sea complicada.



Para Adele su hijo es su prioridad y según su representante ambos "están comprometidos a criar a su hijo juntos con amor. Como siempre piden privacidad. No habrá más comentarios".

