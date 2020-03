Harry cae en una broma y revela detalles de su salida de la realeza

VANCOUVER, CANADÁ.- El príncipe Harry fue víctima de una broma telefónica, luego que dos comediantes rusos se hicieran pasar por la ambientalista Greta Thunberg y su padre logrando que hablara por primera vez sobre su salida de la realeza británica.



Según informó el diario The Sun, que la llamada ocurrió el pasado 22 de enero y el esposo de Meghan Markle habló abiertamente sobre su nueva vida en Canadá y el polémico viaje en un avión privado.



Al ser cuestionado sobre el "Megxit", Harry contó: "Hay muchas capas y muchas piezas en el rompecabezas, pero a veces la decisión correcta no siempre es la más fácil. Y la decisión, son seguridad, no fue la más sencilla, pero fue la correcta para nuestra familia, fue la decisión correcta para proteger a mi hijo".



Agregó: "Creo que hay mucha gente en el mundo que puede identificarse con nosotros y respetarnos por poner a nuestra familia primero. Es complicado, pero comenzaremos una nueva vida".

Vea aquí: Harry y Meghan lucieron impecables en su último compromiso real



En la llamada, la "supuesta" Greta le pregunta a Harry si su vida como plebeyo es peor que su vida como miembro de la corona, él respondió: "Oh, no, creo que es mucho mejor. Olvidas que estuve en el ejército durante diez años, así que soy más normal de lo que mi familia querría creer. Desde luego, estar en una posición diferente ahora nos da la posibilidad de decir cosas y hacer cosas que antes no podíamos hacer", explicó.



"Y viendo que todo el mundo por debajo de los 35 o los 36 parece desempeñar un rol de activista, nos da la oportunidad de intentar hacer la diferencia sin ser criticados", señaló.



Sobre su vuelo en un jet privado, dijo: "Es increíble. Nos acusaron de subir a un avión con el que simplemente queríamos escapar de ellos -la prensa- y que no nos siguieran durante nuestras vacaciones".

Lea aquí: Los looks de Meghan Markle en sus últimas apariciones como realeza



Continuó diciendo: "Por desgracia, no hay muchas alternativas. Hacemos visitas a los países de la Commonwealth para representar a mi abuela y tenemos que llegar hasta allí en avión, pero lo hacemos en vuelos comerciales, y ocasionalmente, en aviones privados. Es por mi familia, para proteger a mi familia de esta gente -la prensa-, Como seguro que comprendes, la seguridad de mi familia es lo primero para mí".



Además, Harry aclaró que ni a él ni a su esposa le han quitado su título nobiliario y que se trata nada más de una petición de la reina Isabel II de no utilizar su título para ganar dinero.