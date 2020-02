"No podía hablar, yo solo canté", dice Angie Flores después de la final

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Angie Flores brindó su primera entrevista tras ganar el segundo lugar en La Academia, show de canto en México.

Muy afónica, la talentosa hondureña de 19 años de edad visitó el programa Venga la Alegría para agradecer el apoyo recibido por su público durante los 16 conciertos.

"Estoy muy agradecida con toda la gente que me estuvo apoyando", dijo Angie mientras los conductores del programa y sus compañeros finalistas se mostraban sorprendidos por su pérdida parcial de la voz.

Fue entonces cuando Laura G, conductora del programa, hizo referencia a la dificultad de la hondureña para interpretar el tema de Laura Pausini.





"No podía hablar. Yo solo canté. Me tomó por sopresa que justamente me pusiera mal el día de la final", declaró Angie, quien lucía muy bella con un vestido negro.

Sobre su expresión al borde las lágrimas, indicó que para ella fue "algo melancólico saber que era la última vez que iba a pisar ese gran escenario, además estar con mis maestros".

La catracha dijo que la presencia de su familia en México, el día de la final, le dio muchas fuerzas.



Por último, Flores dijo estar muy emocionada de haber vivido la experiencia de formar parte de La Academia.