Oscar 2020: Parásitos hace historia y gana el premio a Mejor película

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La surcoreana "Parásitos" hizo historia este domingo al convertirse en la primera película en habla no inglesa en ganar el Oscar a mejor película, el más importante de la noche.



La comedia negra, que sigue a una familia pobre que se infiltra en un hogar rico, en una mirada casi universal al abismo de clases cada vez más amplio, sumó un total de cuatro estatuillas, incluida la de Mejor filme internacional y Mejor director.

Estos fueron los momentos más memorables de la gala:

Janelle Monae fue la encargada de abrir la ceremonia de los Oscar 2020. Al llegar al escenario dijo: "Celebramos a las maravillosas mujeres que dirigieron esos filmes", en una obvia protesta a la ausencia de mujeres en la categoría de dirección.

La noche de premios también fue eclipsada por la interpretación de todas las actrices que interpretan a Elsa en Frozen 2. Así fue su mágica presentación.

Lista de ganadores de los Oscar 2020:

MEJOR PELÍCULA



- "1917"



- "Contra lo imposible"



- "El irlandés"



- "Jojo Rabbit"



- "Joker"



- "Mujercitas"



- "Historia de un matrimonio"



- "Había una vez en Hollywood"



- "Parásitos"





MEJOR ACTOR



- Antonio Banderas, "Dolor y gloria"



- Leonardo DiCaprio, "Había una vez en Hollywood"



- Adam Driver, "Historia de un matrimonio"



- Joaquin Phoenix, "Joker" (GANADOR)



- Jonathan Pryce, "Los dos papas"



MEJOR ACTRIZ



- Cynthia Erivo, "Harriet"



- Saoirse Ronan, "Mujercitas"



- Scarlett Johansson, "Historia de un matrimonio"



- Charlize Theron, "El escándalo"



- Rene Zellweger, "Judy" (GANADORA)



Mejor director de fotografía



Roger Deakins por 1917 (GANADOR)









Mejor mezcla de sonido



1917 (GANADORA)









Mejor edición de sonido



Ford vs Ferrari (GANADORA)







Mejor actriz de reparto



Laura Dern (GANADORA)







Mejor cortometraje documental



If you are a girl (GANADOR)







Premio Mejor documental



American factory (GANADORA)







Mejor diseño de vestuario



Mujercitas (GANADORA)









Mejor diseño de arte



Once upon a time in Hollywood







Mejor cortometraje



The Neighbors' Window (GANADORA)









Mejor Guión adaptado



Jojo Rabbit (GANADORA)









Mejor guión original



Parasite (GANADORA)







Mejor cortometraje animado



Hair Love (GANADORA)







Mejor película animada



Toy Story 4 (GANADORA)









Mejor actor de reparto



Brad Pitt (GANADOR)









Mejor edición cinematográfica



Michael McCusker (GANADOR)





Mejor efectos visuales

1917 (GANADORA)





Mejor maquillaje y peinado



El Escándalo (GANADORA)

Mejor director



Bong Joon Ho por su película Parásitos (GANADOR)

Mejor película internacional



Parásitos (GANADORA)









Mejor banda sonora



Joker (GANADORA)





Mejor canción original



Elton John (GANADORA)









